"Бавария" нашла замену Нойеру в АПЛ

"Бавария" рассчитывает в летнее трансферное окно заполучить вратаря "Брайтона" Барта Вербрюггена, передают Vesti.kz.

По информации The Telegraph, немецкий клуб рассматривает 22-летнего голландца в качестве долгосрочной замены 39-летнему Мануэлю Нойеру. Мюнхенцы готовы сделать предложение в размере 60 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Вербрюгген принял участие в 30 матчах во всех турнирах, семь из которых он отыграл "на ноль". Действующее трудовое соглашение нидерландского игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 25 млн евро.