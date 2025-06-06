"Бавария" нашла нового нападающего в "Ливерпуле" - есть альтернатива в "Милане"

"Бавария" вышла на трансферный рынок в поисках нового нападающего. В сферу интересов мюнхенского клуба попали два кандидата, передают Vesti.kz со ссылкой на Kicker.

По информации источника, в шорт-лист вошли 26-летний нападающий английского "Ливерпуля" Коди Гакпо и 25-летний Рафаэль Леау из итальянского "Милана".

Отмечается, что спортивный директор "Баварии" Макс Эберль находится на связи с обоими игроками. Трансферов одно из них обойдется более чем в 70 миллионов евро, поэтому мюнхенцам придется кого-то продать из своих игроков для реализации сделок.

В минувшем сезоне Гакпо принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 18 голами и семью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 70 миллионов евро.

Леау сыграл 50 матчей во всех соревнованиях сезона-2024/2025, где забил 12 голов и сделал 13 результативных передач. Его рыночная стоимость составляет 75 миллионов евро.