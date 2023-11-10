"Бавария" договорилась о покупке 17-летней восходящей звезды

Новости спорта Футбол Германия
Вчера 23:56
©instagram.com/nestory

"Бавария" договорилась о трансфере 17-летнего таланта Нестори Иранкунды из австралийского клуба "Аделаида Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клубы условились, что он отправится в немецкую Бундеслигу в 2024 году. Сумма сделки составит 3 миллиона фунтов стерлингов, плюс дополнительные бонусы. Хотя портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Нестори начал заниматься футболом в австралийской команде "Аделаида Хорватия Рейдерс". В 2021 году перешел в молодежную команду клуба "Аделаида Юнайтед".

Иранкунда вошел в состав "команды всех звезд" чемпионата Австралии в сезоне-2021/2022.

В марте 2023-го был вызван в сборную Австралии для участия в двух товарищеских матчах против Эквадора.

Метки:
Бавария Бундеслига Футбольные трансферы Австралия

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 23:56
Германия
"Бавария" договорилась о покупке 17-летней восходящей звезды
8 ноября, 21:24
Германия
Эрлинг Холанд уступил в сравнении с нападающим сборной Англии
6 ноября, 13:17
Германия
Харри Кейн побил рекорд, который держался 60 лет
4 ноября, 21:46
Германия
"Ливерпуль" нашел замену Салаху в Германии
4 ноября, 21:19
Германия
Легенда немецкого футбола посоветовал тренеру "Баварии" выиграть ЛЧ
3 ноября, 22:21
Германия
"Барселона" нацелилась на игрока "Байера": он оценивается в 80-100 миллионов
3 ноября, 15:55
Германия
"Бавария" понесла потерю перед матчем ЛЧ и решила вернуть бывшего игрока
3 ноября, 15:12
Германия
Чемпион мира собрался играть до 40 лет
2 ноября, 07:46
Германия
Сенсацией завершился матч "Баварии" в Кубке Германии по футболу
1 ноября, 13:41
Германия
Участник Лиги чемпионов потерпел 11-е поражение подряд
© 2008 - 2023 ТОО «EML»