"Бавария" договорилась о покупке 17-летней восходящей звезды

"Бавария" договорилась о трансфере 17-летнего таланта Нестори Иранкунды из австралийского клуба "Аделаида Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клубы условились, что он отправится в немецкую Бундеслигу в 2024 году. Сумма сделки составит 3 миллиона фунтов стерлингов, плюс дополнительные бонусы. Хотя портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Нестори начал заниматься футболом в австралийской команде "Аделаида Хорватия Рейдерс". В 2021 году перешел в молодежную команду клуба "Аделаида Юнайтед".

Иранкунда вошел в состав "команды всех звезд" чемпионата Австралии в сезоне-2021/2022.

В марте 2023-го был вызван в сборную Австралии для участия в двух товарищеских матчах против Эквадора.