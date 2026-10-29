Генеральный директор "Баварии" Ян‑Кристиан Дрезен высказался о перспективах вингера мюнхенского клуба Майкла Олисе, передают Vesti.kz.

Функционер уверен, что в будущем 24-летний француз обязательно выиграет "Золотой мяч". В 2026 году Олисе занял девятое место в голосовании, а обладателем награды стал его одноклубник - английский нападающий Харри Кейн.

"Я на 100% уверен, что за свою карьеру Олисе успеет выиграть "Золотой мяч". Его окружает правильная среда, в которой он блистает. Именно это необходимо, чтобы ярко проявлять себя индивидуально. Ты можешь быть лучшим игроком мира в индивидуальном плане, но если рядом нет товарищей по команде, которые тебе помогают, ты ничего не добьёшься", – приводит Bayern & Germany слова Дризена.

Руководитель мюнхенцев также подчеркнул, что талант француза не вызывает сомнений, однако для достижения больших целей ему необходима сильная команда.

"Не нужно обсуждать, одарен ли Майкл как футболист — он, безусловно, одарен. Если бы кто-то спросил меня сегодня, выиграет ли он когда-нибудь "Золотой мяч", мой ответ всегда был бы таким: почему бы и нет. Конечно, ему также нужна команда, которая хорошо функционирует вокруг него. Здесь, с нами, у него это есть, и он это ценит", — приводит слова Дрезена Bild.

В текущем сезоне Олисе демонстрирует высокую результативность: в 12 матчах во всех турнирах он забил 12 голов и отдал семь результативных передач.

Напомним, "Бавария" купила француза у "Кристал Пэлас" в 2024 году за 53 миллиона евро. Контракт Олисе с мюнхенским клубом рассчитан до 2029 года, а рыночная стоимость футболиста составляет 180 миллионов евро.

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