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Тренер против спортсмена. Чем закончился скандал в сборной Казахстана по могулу

Тренер против спортсмена. Чем закончился скандал в сборной Казахстана по могулу
©olympic.kz
Новости спорта Лыжный спорт Фристайл

В Министерстве культуры и спорта Казахстана высказались относительно громкого скандала в сборной по фристайлу-могулу. По словам вице-министра Серика Жарасбаева, по данному факту были проведены специальные проверки, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Напомним, конфликт разгорелся в прошлом году. Экс-представитель команды Александр Геберт выступил с рядом публичных заявлений. Их суть - претензии в адрес Елены Круглыхиной, основанные на обвинениях в поборах и унижениях со стороны главного тренера. Сама Круглыхина также сделала заявление по этому поводу.

О том, какое развитие в итоге получила ситуация, рассказал Жарасбаев.

"К сожалению, да, такой случай в сборной по фристайлу-могулу был. Обращение Геберта было принято и зафиксировано. На сегодняшний день уполномоченные органы по данному вопросу провели расследование.

Итогом проверки стало то, что коррупционных правонарушений в этом конкретном случае не было. Частая практика, когда спортсмен при каких-либо отрицательных моментах в карьере начинает обвинять главных тренеров, других тренеров.

Но я хочу сказать, что Елена Круглыхина - это один из самых лучших специалистов на сегодняшний день, которые имеются в данном виде спорта. Подтверждением тому является то, что она подготовила обладательницу медали Олимпиады-2018 Юлию Галышеву. Обвинять ее в чем-то было не совсем корректно.

Еще раз напомню, что госорганы, кому поступило обращение, в вопросе якобы поборов разобрались. И дали свое соответствующее заключение.

В 2018 году во избежание коррупции было принято решение, чтобы средствами не оперировал главный тренер - все должно происходить через специальные службы НОК. Мы этого добились. Та же оплата гостиниц проходит безналичным расчетом на официальный счет этой самой гостиницы.

Оплата питания, суточные "падают" на счета самих спортсменов. Это достаточно хороший шаг для того, чтобы минимизировать риски коррупции. В будущем мы намерены продолжить данную работу", - заключил Жарасбаев.

В НОК добавили, что существует специальный протокол по вопросам нарушений внутри сборных команд. Обо всех случаях каждый может сообщить анонимно. Все поступившие жалобы и замечания будут рассматриваться, после чего будут произведены проверки.

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Метки:
Олимпиада-2022 Китай Зимние виды спорта

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