"Я лично посылала его на три буквы". Скандал в сборной Казахстана по фристайлу получил продолжение

Члены сборной Казахстана по фристайлу выступили в защиту тренера Елены Круглыхиной, которую ранее в поборах и оскорблениях обвинил их бывший партнер по команде Александр Геберт.

В частности, Геберт заявил о поборах и унижениях со стороны тренера. По его словам, осенью 2020 года его вынудили уйти из сборной по собственному желанию, в противном случае пригрозив уволить по статье за профнепригодность.

Однако мастер спорта международного класса по фристайлу Павел Колмаков заявил, что это всего лишь конфликт, построенный на личной неприязни.

"С 2016 года я тренируюсь у Круглыхиной Елены Анатольевны. С этого времени я неоднократно занимал пьедестал на международных и республиканских соревнованиях. В связи со сложившейся ситуацией хотел бы выразить свое мнение. Конфликт был построен на личной неприязни. Этот конфликт напрямую влияет на подготовку нашей сборной к Олимпийским играм. Поэтому хотел бы попросить, чтобы вы выразили свое уважение спортсменам и тренерам. Хочу попросить не мешать нашей подготовке к Олимпийским играм. Потому что это очень сильно отвлекает. Всем спасибо", - сказал Павел Колмаков в своем видеообращении, опубликованном в Instagram.

Также с обращением выступила призер Олимпиады 2018 года, заслуженный мастер спорта Юлия Галышева, которая представляет Казахстан на соревнованиях по фристайлу.

"Буквально на днях начался скандал в соцсети. Начали наговаривать на нашу команду, на наших тренеров, что они некомпетентны и как-то неправильно выгнали Александра из команды. Но вся информация есть в интернете, на физсайтах, где его результат указан, что он не мог соответствовать результату нашей команды. Как Елена и говорила, мы не можем возить всех спортсменов, кто хочет находиться в сборной или просто быть спортсменом", - заявила Галышева.

Касательно нецезурной брани со стороны тренера, Галышева считает, что спортсмен сам мог провоцировать ее: "С ним (Гебертом) иначе никак не получается. Я могу лично заявить, что посылала его на три буквы. И это было не раз. Он может довести человека, что по отношению к нему хочется приметь физическую силу. Прямо хотелось его ударить".

Добавим, что Национальная лыжная ассоциация ситуацию пока никак не прокомментировала.

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