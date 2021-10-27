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"Он должен извиниться". Круглыхина - о скандале в сборной по могулу, Олимпиаде-2022 и лицензиях

"Он должен извиниться". Круглыхина - о скандале в сборной по могулу, Олимпиаде-2022 и лицензиях
©olympic.kz
Новости спорта Лыжный спорт Фристайл

Совсем недавно в мире казахстанского спорта разгорелся очередной скандал, в эпицентре которого оказалась сборная по фристайл-могулу. Экс-представитель команды Александр Геберт выступил с рядом публичных заявлений. Их суть - претензии и обвинения в адрес главного тренера Елены Круглыхиной.

В данный момент основной состав находится на сборах в Европе, готовясь к важному олимпийскому сезону. Vesti.kz поговорили с тренером. Актуальные подробности развития ситуации - в специальном материале.

В образовавшийся конфликт оказались вовлечены не только главный тренер и Геберт. Он напрямую коснулся и сборную. По словам Круглыхиной, основной ущерб как раз нанесен именно представителям национальной команды - от негативного эффекта страдает тренировочный процесс.

"Подобные явления сильно нарушают ритм тренировочного процесса. Сначала ребята расстроились, ведь он жил в команде два года со всеми, кто находится в сборной. Однако я им объяснила, что не стоит обращать внимание на ситуацию. Наша цель - это Олимпийские игры. Сказала, что ничего нам мешать не должно.

Спортсмены сделали обращение на своих страницах в социальных сетях, и стало легче. Мы в итоге прекрасно закончили сбор в Австрии, после чего совершили долгий переезд в Швейцарию. Все хорошо".

Если говорить детально о ситуации, то Геберт озвучил, что был исключен из сборной незаслуженно. При этом даже после этого он неоднократно пытался вернуться в команду. Он отметил, что со стороны главного тренера было игнорирование.

"Александр не пытался своими силами вернуться. Он ведь был на этапе летнего Кубка Казахстана, который прошел на водном трамплине. Присутствовал там со своим тренером Виктором Рейхердом. Тем не менее он не подошел даже поздороваться.

Какое мое мнение относительно всего этого? У меня много сторонников. Я правдивый человек, особенно в своей работе. И всегда говорю прямо. Однако это не всем нравится. Сто процентов, что Геберта подтолкнули на эти действия".

Также Елена Круглыхина назвала основные критерии для того, чтобы соответствовать месту в национальной сборной Казахстана. 

"Мы не просто так формируем состав, делаем ротации. Мы исходим прежде всего из результатов прошедшего сезона, в течение которого производился набор очков. И, конечно, нам важно, чтобы спортсмен делал анализ, был готов в летний период исправить свои ошибки, поработать на качество. И в этом плане у Геберта не было ни того, ни другого. Все легко проверяется, все на виду, все протоколы".

Подробно на обвинения главный тренер уже рассказала в своем видеообращении. С ним вы можете ознакомиться здесь. Высказались обе стороны. Однако точка в истории пока еще не поставлена. Vesti.kz спросили у Круглыхиной, каким она видит завершение конфликта.

"Александр должен извиниться. Сделать это не только перед командой, перед теми, кто был постоянно рядом с ним в период нахождения в сборной, но и перед народом Казахстана, который стал свидетелем подобного".

Сейчас же команда сосредоточена на подготовке к Олимпийским играм. Сборная по фристайл-могулу, как на ОИ-2018, является основным претендентом на медаль в составе сборной Казахстана. В конце октября спортсмены проведут первый старт в Австрии. Турнир станет тестовым. 

"Мы начнем сезон уже совсем скоро. Буквально на днях, с 29 по 30 октября, состоится старт FIS. Мы примем в нем участие, так как он пройдет на территории Европы - в Австрии. Он будет тестовым для нас. Тем более что, чем раньше спортсмены начнут соревновательный период, тем лучше для них в психологическом плане.

У нас сейчас пять лицензий: три мужские, две женские. Еще одна у женщин в "подвешенном" состоянии. Олесе Граур совсем немного не хватило, чтобы взять ее. Также мы можем выставить на ОИ еще двух мужчин. На эти квоты у нас три претендента. И кто именно из них станет обладателем, пока сказать не можем. Каждый из соискателей одинакового уровня. 

Система квалификации начинается с чемпионата мира - нужно быть в тридцатке лучших спортсменов что у мужчин, что у женщин. Затем старты продолжатся до 20 января. На Кубке мира также нужно быть в тридцатке сильнейших. 

Всего дается четыре женские лицензии, четыре мужские. У нас состав сборной - это шесть мужчин, четыре женщины. К сожалению, все, что мы могли сделать для страны за это время - получить от FIS три (женские) и пять (мужских) квот для участия в этапах Кубка мира.

Все, у кого более 50 FIS-очков, могут принимать участие в ЭКМ, мы будем смотреть по уровню трасс и наших спортсменов, выставлять их на соревнования, чтобы у каждого был шанс лицензироваться.

Что касается состава на Олимпиаду, то здесь будем отталкиваться не только от физической подготовленности, но и от результатов на турнирах, моральной устойчивости в соревновательный период. Принимать решение будем всем тренерским штабом", - заключила Круглыхина. 

Фото: olympic.kz

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Метки:
Фристайл

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