Тренер сборной Казахстана по фристайлу ответила на обвинения в "поборах и оскорблениях" от спортсмена

Главный тренер сборной Казахстана по фристайлу Елена Круглыхина ответила на обвинения бывшего члена команды Александра Геберта, сообщают Vesti.kz.

Ранее спортсмен выступил с видеообращением, в котором заявил о поборах и унижениях со стороны тренера. Также Геберт выразил несогласие по поводу его исключения из сборной.

На фоне разгоревшегося скандала Круглыхина опубликовала на своей странице в Instagram видеообращение, в котором прояснила сложившуюся ситуацию и подробнее рассказала о каждом моменте.

Про перевод 115 000 тенге на Kaspi:



"Это командировочные средства каждого спортсмена. К сожалению, иногда они поступают не всегда вовремя. И мы, тренеры, своими собственными средствами вынуждены оплачивать питание, иногда – проживание, чтобы не портить отношения с теми людьми, куда мы приезжаем и там где мы живем ежегодно, в одно и то же время.

Сбор проходил с 1 по 18 июня. Если вы внимательно смотрели скриншот с Kaspi, Александр перевел мне 17 июня, когда мы должны были покидать сбор. Не всем поступили деньги, поэтому я попросила ребят: у кого есть возможность – переведите мне, у кого нет – я плачу за вас, вы мне потом возместите. Это так сложилось у нас, к сожалению, в нашем спорте, что мы вынуждены это делать".

Про отчисление:

"Александр не соответствовал тем результатам, которые нужны для сборной, для попадания на Олимпиаду. Он большой молодец. У него есть мотивация быть спортсменом, но этого недостаточно. Нужно быть технически подготовленным, морально устойчивым. Мы не можем держать большой штат спортсменов. Есть четкий лимит лицензирования на Олимпийские игры. Туда попадают 4 женщины, 4 мужчины. Они должны лицензии зарабатывать. Александр потерял рейтинг из-за плохих результатов. Для участия в этапах кубка мира нужно 50 баллов, у него было всего 22. Его результат на Кубке мира в Казахстане - 25-е место - это был худший результат наших спортсменов".

Ранее в поддержку тренера выступили мастер спорта международного класса по фристайлу Павел Колмаков и призер Олимпиады 2018 года, заслуженный мастер спорта Юлия Галышева.

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