Казахстан завоевал золото на этапе Кубка мира по фристайлу

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Вчера 19:32
©Olympic.kz

Казахстанец Шерзод Хаширбаев завоевал золотую медаль на этапе Кубка Европы по фристайл-акробатике в Айроло (Швейцария), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале он сумел набрать 96.93 балла, став обладателем первого места.

Вторым стал представитель Украины Максим Кузнецов. У него 94,82 балла. Третью ступень пьедестала занял швейцарский спортсмен Пирмин Вернер. Хозяин турнира набрал 93,99 балла.

Отметим, что Хаширбаев на этом турнире отметился двумя медалями. Ранее он занял третье место.

Метки:
Фристайл Казахстан

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