Казахстан выиграл золото чемпионата мира в Италии

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5 апреля 19:47
©Olympic.kz

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей юниорского чемпионата мира по фристайлу-могул в Кьеза-ин-Вальмаленко (Италия), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В финале казахстанка набрала 71.89 балла, что и принесло ей золотую медаль. 

Второй на ЧМ стала японка Марин Ито - 71.35. Замкнула тройку лучших другая представительница Японии Юма Тагучи - 69.96.

Отметим, что на ЧМ-2022 Городко взяла три награды. Она выиграла соревнования в параллельном могуле, а также стала второй в индивидуальном зачете и командном миксе.

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