Казахстан выиграл медаль на этапе Кубка мира по фристайлу в США

Казахстанка Юлия Галышева успешно выступила в параллельном могуле, став бронзовым призером этапа Кубка мира в Уотервилле (США), передают Vesti.kz.

Золотую медаль в этой дисциплине завоевала француженка Перрин Лаффон, а серебро выиграла американка Джелин Кауф.

Что касается других представительниц Казахстана, то Анастасия Городко выбыла на стадии 1/8 финала, а Аяулым Амренова - в 1/16.

Напомним, что Галышева на международных соревнованиях выступает с марта 2006 года. Является бронзовой призеркой зимних Олимпийских игр (2018), чемпионкой мира в могуле (2019), призеркой чемпионатов мира, чемпионкой зимних Универсиад (2015, 2017), зимних Азиатских игр (2011, 2017), победительницей и многократной призеркой этапов Кубка мира.