Ризабек Айтмухан выйдет против олимпийского чемпиона? Известны подробности

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан может провести схватку с Кайлом Снайдером, сообщают Vesti.kz.

Противостояние может пройти на турнире PWL 8, который запланирован на февраль в Алматы.

Лига по борьбе Professional Wrestling League анонсировала участие американца на турнире. Также. организация объявила о переговорах по поводу схватки между Айтмуханом и Снайдером.

Напомним, буквально за один год Ризабек выиграл три чемпионата мира. В 2023-м он вошел в историю, как первый казахстанец, кому удалось выиграть взрослый ЧМ (в Белграде, Сербия).

В начале осени 2024 года Ризабек победил на ЧМ среди борцов до 20 лет в Понтеведре (Испания), а потом он взял золото и на молодежном мировом первенстве в Тиране, что также является историческим достижением.

Американский борец является выигрывал Олимпиаду 2016 года и становился серебряным призером Игр 2020 в весовой категории до 97 килограммов. Кроме того, Снайдер трижды выигрывал чемпионаты мира, дважды брал серебро и дважды бронзу.



