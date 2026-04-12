Разгром 6:0 принёс Казахстану первую медаль на ЧА по вольной борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Азамат Даулетбеков завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии-2026, который проходит в Бишкеке (Кыргызстан), передают Vesti.kz.

Эта награда стала первой для сборной Казахстана в вольной борьбе на текущем турнире.

В поединке за третье место в весовой категории до 92 кг казахстанцу противостоял японский спортсмен Такаши Ишигуро.

Даулетбеков уверенно начал схватку и уже в первом периоде сумел создать комфортное преимущество, проведя ряд результативных действий — 6:0 в свою пользу.

Во второй половине встречи соперники не смогли набрать очков, и казахстанец довёл поединок до победы, обеспечив себе бронзовую медаль континентального первенства.

Ранее в борьбе за бронзу в весовой категории до 86 кг другой представитель Казахстана, Болат Сакаев, уступил Хидиру Сайпудинову из Бахрейна.