Призер Олимпиады из Казахстана объявил о завершении карьеры

Казахстанский борец вольного стиля тувинского происхождения Нурислам Санаев объявил о завершении карьеры, передают Vesti.kz.

"Многие спрашивают меня, вернусь ли я на ковер. Друзья, это вопрос, который я сам себе задавал не раз. Я всегда знал, что этот день наступит, и всегда боялся его прихода. Осознание того, что однажды придется сказать: "Все, я завершил", казалось тяжелым и неминуемым. И вот теперь, когда этот момент настал, я долго думал... Ведь вся моя жизнь была неразрывно связана с борьбой, и я с трудом представляю себе жизнь вне этого мира.

С самых малых лет борьба была моим главным спутником и наставником. Она научила меня быть стоиком в спорте и жизни. Более 20 лет я отдал этому делу, и борьба, в свою очередь, дала мне гораздо больше, чем просто медали и титулы. Она подарила мне настоящих друзей, верных товарищей, поддержку фанатов и общественное признание. Обо всем этом я в детстве даже не мечтал.

Теперь впереди меня ждут новые вызовы, и я готов попробовать свои силы в чем-то новом. Чтобы развеять все дальнейшие сомнения и вопросы, сегодня я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры.

К сожалению, я не смог уйти так, как мечтал — прощаясь на ковре, чувствуя под ногами эту знакомую шероховатую поверхность, благодарить болельщиков лицом к лицу, обнять соперников и друзей...

Я хочу выразить свою искреннюю благодарность всем, кто был со мной на этом пути. Тренерам, которые делились своими знаниями и верили в меня; борцам, которые были рядом на ковре и за его пределами; массажистам, врачам, администраторам, журналистам, меценатам — всем, кто поддерживал меня в этой долгой и нелегкой дороге. И, конечно, особое спасибо всем моим болельщикам, которые вдохновляли меня на победы и помогали преодолевать трудности.

Спасибо тебе, борьба. За все уроки и опыт, за смех и слезы, за те моменты, когда я чувствовал себя на вершине мира, и за те, когда приходилось собрать волю в кулак. Ты позволила мне осуществить мечты, и теперь я ухожу с чувством глубокого удовлетворения и благодарности. Жизнь — это тоже борьба, и я готов встретить ее новые вызовы с тем же духом и решимостью, которые ты во мне воспитала", - написал он на своей странице в Instagram.

33-летний Санаев выигрывал бронзу Олимпийских игр-2020 в Токио в весовой категории до 57 килограммов. Также он брал серебро на чемпионате мира 2018 и 2019 годов. Был бронзовым призером и чемпионом Азии в 2017 и 2018 годах соответственно.