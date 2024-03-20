Первый в истории Казахстана чемпион мира получил шанс попасть на Олимпиаду-2024

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Сегодня 18:11
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Первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан может отобраться на Олимпийские игры-2024, которые пройдут в Париже, передают Vesti.kz со ссылкой на Tengri Sport.

Напомним, в феврале 19-летний Айтмухан уступил Алишеру Ергали в финале чемпионата Казахстана. В результате победитель отправится на лицензионный турнир в составе сборной Казахстана.

"У Ризабека есть шанс побороться за лицензию. Сейчас Ергали отправится в Бишкек на азиатский квалификационный турнир. После него будет еще один шанс на мировом лицензионном турнире в Турции.

У Айтмухана есть шанс отправиться на него, в случае если Алишер не возьмет лицензию в Бишкеке", - заявил бывший тренер казахстанского чемпиона Эдуард Базров.

Базров был одним из тех, кто готовил Ризабека к триумфу на чемпионате мира. Оказалось, что к первенству страны Айтмухана готовила другая команда.

"Я перестал работать с Ризабеком в декабре после нашего сбора в Осетии. Там я решил для себя, что мы перестанем сотрудничать по личным причинам. Инициатором был я, это было мое решение.

Связано ли мое отсутствие в команде Ризабека с его поражением в финале чемпионата Казахстана? Я не стану тянуть одеяло на себя. Получилось так, как получилось, он неплохо отборолся, и будем надеяться, что и дальше сможет продолжить показывать хорошие результаты", - рассказал специалист.

Напомним, в сентябре 2023 года Айтмухан, выступавший в весовой категории до 92 килограммов, завоевал первое в истории Казахстана золото по вольной борьбе на чемпионатах мира.

Однако вес до 92 килограмм не входит в программу Олимпийских игр. Из-за этого Айтмухан сменил весовую категорию.

Олимпийские лицензии в борьбе не считаются именными. На данный момент у Казахстана имеется по одной лицензии в борьбе греко-римского стиля (87 кг) и вольной борьбе (86 кг).

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вольная борьба Олимпиада-2024

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