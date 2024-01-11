Казахстанский борец сотворил сенсацию и дошел до финала, но остался без золота

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Сегодня 10:25
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Лидер сборной Казахстана по вольной борьбе Азамат Даулетбеков стал серебряным призером международного турнира по спортивной борьбе рейтинговой серии Zagreb Open-2024, который проходит в Загребе (Хорватия), сообщают Vesti.kz.

В финале соревнований в весовой категории до 86 килограммов соперником казахстанца был представляющий Болгарию дагестанский борец Магомед Рамазанов. Схватка завершилась со счетом 8:5 в пользу соперника.

Отметим, что на старте турнира Даулетбеков сотворил сенсацию - выбил серебряного призера чемпионата мира-2019 года из Индии Дипака Пунию (6-2). Затем казахстанец победил со счетом 11:0 и 10:0 Валентина Бабий (Украина) и Евсема Швелидзе (Грузия) соответственно.

На стадии полуфинала Даулетбеков одержал победу над с соперником из Израиля Мэтью Файнсильвером (10:0). Таким образом, на пути в финал казахстанец одержал четыре победы с общим счетом 37:2, но в итоге довольствовался только серебряной медалью.

Помимо Азамата, от Казахстана в первом в этом году рейтинговом соревновании выступят Ирина Казюлина (65 кг), Елена Шалыгина (68 кг) и Эльмира Сыздыкова (76 кг).

Напомним, Даулетбеков завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира-2023, проходившем в Белграде (Сербия), и квалифицировался на Олимпиаду-2024 в Париже.

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вольная борьба

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