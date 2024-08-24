Казахстанец завоевал бронзу на чемпионате мира по вольной борьбе

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Сегодня 21:23
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Казахстанский спортсмен Бакдаулет Акимжан стал бронзовым призером чемпионата мира до 17 лет в вольной борьбе, передают Vesti.kz

В поединке за бронзу в категории до 65 киллограм казахстанец победил грузинского борца Рати Ревазашвили.

Отметим, что сегодня, 24 августа, казахстанский борец вольного стиля Едиге Касымбек будет биться за золото в самом тяжелом весе - 110 кг. Соперник - американец Майкл Мокко.

Напомним, что на этом чемпионате мира казахстанские борцы уже два раза претендовали на золотую медаль, однако оба поединка были проиграны: Алпамыс Болатулы (греко-римский стиль, 55 кг) уступил американцу Джейдену Рэйни, а Еркебулан Анапия (греко-римский стиль, 80 кг) потерпел поражение от азербайджанца Михаила Шкарина. 

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