Казахстан взял золото на рейтинговом турнире по борьбе в Венгрии

Казахстан завоевал медали в первый день рейтингового турнира по вольной борьбе в Будапеште (Венгрия), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Победителем в весовой категории до 97 килограммов стал Алишер Ергали. Он должен был бороться против азербайджанца Магомедхана Магомедова, однако соперник на ковер не вышел и казахстанец стал обладателем золотой награды.

В этом же весе за бронзу бился Ризабек Айтмухан, оказавшийся сильнее россиянина Батырбека Цакулова (4:2), выступающего за Словакию с 2022 года.

Юсуп Батырмурзаев стал серебряным призером в категории до 125 килограммов. В решающей схватке он уступил американцу Мэйсону Пэррису (0:2).

Отметим, что заработанные очки в Будапеште дадут борцам преимущество во время олимпийской жеребьевки, подробности - тут.