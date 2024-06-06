Казахстан взял золото на рейтинговом турнире по борьбе в Венгрии

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Вчера 23:50
©Olympic.kz

Казахстан завоевал медали в первый день рейтингового турнира по вольной борьбе в Будапеште (Венгрия), передают Vesti.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Победителем в весовой категории до 97 килограммов стал Алишер Ергали. Он должен был бороться против азербайджанца Магомедхана Магомедова, однако соперник на ковер не вышел и казахстанец стал обладателем золотой награды.

В этом же весе за бронзу бился Ризабек Айтмухан, оказавшийся сильнее россиянина Батырбека Цакулова (4:2), выступающего за Словакию с 2022 года.

Юсуп Батырмурзаев стал серебряным призером в категории до 125 килограммов. В решающей схватке он уступил американцу Мэйсону Пэррису (0:2).

Отметим, что заработанные очки в Будапеште дадут борцам преимущество во время олимпийской жеребьевки, подробности - тут.

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вольная борьба

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