Казахстан учинил разгром за выход в финал ЧА по борьбе

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов вышел в финал чемпионата Азии по видам борьбы в Аммане (Иордания), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 74 килограммов он противостоял Мухамедрезе Шакери из Ирана. Поединок завершился в пользу Кайпанов со счетом 6:1.

В решающем схватке казахстанец сойдется с Оразбеком Токтомамбетовым из Кыргызстана.

Напомним, Кайпанов в 1/8 финала одолел Магомедрасула Аслуева из Катара (2:1), а в 1/4 финала разгромил Батбаяра Батсуха из Монголии (10:0).

Добавим, что в финал от Казахстана также вышел Болат Сакаев (86 кг), а Азамат Даулетбеков (92 кг) в утешительном раунде поборется за бронзу.