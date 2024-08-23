Казахстан будет биться за золото чемпионата мира по борьбе

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Казахстанский борец вольного стиля Едиге Касымбек вышел в финал чемпионата мира до 17 лет в Аммане (Иордания), передают Vesti.kz.

24 августа он проведет решающую схватку за золото в весе до 110 килограммов с американцем Майклом Мокко.

В полуфинале Касымбек победил иранца Аболфазла Мохаммада Неджада - 4:3.

Ранее Алпамыс Болатулы взял серебро в категории до 55 килограммов, а Еркебулан Анапия стал вторым в весе до 80 килограммов.

Напомним, что со 2 по 8 сентября в испанском городе Понтеведра пройдет чемпионат мира по борьбе до 20 лет.

Метки:
вольная борьба ЧМ по борьбе Иордания

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