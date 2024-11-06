Казахский борец получил роскошный подарок за сенсацию на чемпионате мира

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов сотворил сенсацию на чемпионате мира-2024 в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания). В финале весовой категории до 70 килограммов он встретился с японцем Есиносукэ Аояги и победил его со счетом 5:3, передают Vesti.kz.

На родине его отблагодарили роскошным подарком в виде автомобиля марки ZEEKR 001.

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Кайпанов также дважды становился чемпионом Азии (2019, 2021). Еще был серебряным призером чемпионатов мира и Азии (2019, 2022). Кроме того занимал второе место на Всемирных Военных играх (2019).