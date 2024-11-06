Первый в истории Казахстана чемпион мира "лишил" Белала Мухаммада пояса UFC

Первый в истории Казахстана чемпион мира по вольной борьбе Ризабек Айтмухан оценил шансы казахстанца Шавката Рахмонова в поединках с нигерийцем Камару Усманом и чемпионом полусреднего веса UFC Белалом Мухаммадом, передает Vesti.kz со ссылкой на Sportnews.kz.

Напомним, что 7 декабря в Лас-Вегасе он должен был встретится с Мухаммадом в чемпионском бою, однако американец подхватил костную инфекцию и выбыл на несколько недель. После этого, Рахмонов захотел подраться с Усманом за временный титул.

"Я хочу верить, что Шавкат выиграет. Я верю в него. Мне кажется, он не даст шансов в борьбе Усману. Рахмонов заметно прибавил в борьбе в последние годы. Шавкат готов стать чемпионом UFC. Белал Мухаммад? Он тоже достаточно силен, но я буду ставить на Шавката. Я верю в его умения и силы", - сказал Айтмухан.

Рахмонов последний раз бился в декабре прошлого года, когда во втором раунде задушил американца Стивена Томпсона. Усман выходил в октагон в октябре 2023-го, когда решением большинства судей уступил Хамзату Чимаеву, представляющему ОАЭ.

Добавим, что Айтмухан стал первым в истории Казахстана чемпионом по вольной борьбе.



