Драмой завершилось противостояние Казахстан - Узбекистан на чемпионате Азии по борьбе

На чемпионате Азии по борьбе в рамках четвертьфинала выступил казахстанский вольник Рахат Калжан, передают Vesti.kz.

В весовой категории до 57 кг в квалификации серебряный призер чемпионата Азии 2022 Рахат Калжан сначала одолел корейца Ана. Вскоре Калжана ожидало противостояние с узбекистанцем, бронзовым призером Олимпиады в Париже Гуломжоном Абдуллаевым в рамках четвертьфинала в весовой категории 57 кг. До последних секунд Рахат проигрывал, но затем перевернул ход поединка и одержал победу со счетом 5:3.

Рахат завоевывал серебро на Чемпионате Азии (2022), прошедшем в Улан-Батыре, и бронзу в Астане 2023 года.

Ранее Ризабек Айтмухан одержал уверенную стартовую победу на чемпионате Азии.

В 15:30 стартуют полуфиналы, а в 20:00 начнутся финалы. Прямую трансляция соревнований смотрите по следующей ссылке.