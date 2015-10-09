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Вольная борьба
Сегодня 14:30
 

Драмой завершилось противостояние Казахстан - Узбекистан на чемпионате Азии по борьбе

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Драмой завершилось противостояние Казахстан - Узбекистан на чемпионате Азии по борьбе ©olympic.kz

На чемпионате Азии по борьбе в рамках четвертьфинала выступил казахстанский вольник Рахат Калжан, передают Vesti.kz.

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На чемпионате Азии по борьбе в рамках четвертьфинала выступил казахстанский вольник Рахат Калжан, передают Vesti.kz.

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В весовой категории до 57 кг в квалификации серебряный призер чемпионата Азии 2022 Рахат Калжан сначала одолел корейца Ана. Вскоре Калжана ожидало противостояние с узбекистанцем, бронзовым призером Олимпиады в Париже Гуломжоном Абдуллаевым в рамках четвертьфинала в весовой категории 57 кг. До последних секунд Рахат проигрывал, но затем перевернул ход поединка и одержал победу со счетом 5:3. 

Рахат завоевывал серебро на Чемпионате Азии (2022), прошедшем в Улан-Батыре, и бронзу в Астане 2023 года.

Ранее Ризабек Айтмухан одержал уверенную стартовую победу на чемпионате Азии. 

 В 15:30 стартуют полуфиналы, а в 20:00 начнутся финалы. Прямую трансляция соревнований смотрите по следующей ссылке

Чемпионат Италии 2024/25   •   Италия, Неаполь   •   Регулярный чемпионат, мужчины
30 марта 23:45   •   не начат
Наполи
Наполи
(Неаполь)
- : -
Милан
Милан
(Милан)
Кто победит в основное время?
Наполи
Ничья
Милан
Проголосовало 7 человек
борьба Чемпионат Азии по борьбе вольная борьба

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