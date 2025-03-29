Айтмухан одержал эффектную победу на старте чемпионата Азии по борьбе

Сегодня, 29 марта, на Чемпионате Азии по борьбе первую схватку провел казахстанец, чемпиона мира Ризабек Айтмухан, передают Vesti.kz.

Чемпион мира U23, U20 и среди взрослых Ризабек Айтмухан в весовой категории до 97 кг стартовал с квалификации. Соперником Ризабека стал Мухамад Рудиансия (Индонезия). Айтмухан одержал уверенную победу за 59 секунд со счетом 10:0.

Ранее в весовой категории до 57 кг в квалификации серебряный призер чемпионата Азии 2022 Рахат Калжан одолел корейца Ана Джа Ена - 10:0.

В 15:30 стартуют полуфиналы, а в 20:00 начнутся финалы. Прямую трансляция соревнований смотрите по следующей ссылке.