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Айтмухан одержал эффектную победу на старте чемпионата Азии по борьбе

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Сегодня, 29 марта, на Чемпионате Азии по борьбе первую схватку провел казахстанец, чемпиона мира Ризабек Айтмухан, передают Vesti.kz

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Чемпион мира U23, U20 и среди взрослых Ризабек Айтмухан в весовой категории до 97 кг стартовал с квалификации. Соперником Ризабека стал Мухамад Рудиансия (Индонезия). Айтмухан одержал уверенную победу за 59 секунд со счетом 10:0. 

Ранее в весовой категории до 57 кг в квалификации серебряный призер чемпионата Азии 2022 Рахат Калжан одолел корейца Ана Джа Ена - 10:0. 

В 15:30 стартуют полуфиналы, а в 20:00 начнутся финалы. Прямую трансляция соревнований смотрите по следующей ссылке

 