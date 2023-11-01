Автор исторического золота на ЧМ по борьбе из Казахстана возглавил мировой рейтинг

Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан возглавил мировой рейтинге в весовой категории до 92 килограммов, сообщают Vesti.kz.

Айтмухан набрал 62200 очков. На втором месте расположился грузинский борец Мириани Майсурадзе (55100), а замыкает топ-3 Осман Нурмагомедов из Азербайджана (50200).

Напомним, что казахстанец в сентябре завоевал первое в истории страны золото по вольной борьбе на чемпионатах мира.

В решающей схватке Айтмухан оказался сильнее Нурмагомедова (5:2), уступая азербайджанцу 0:2.