Автор исторического золота на ЧМ по борьбе из Казахстана возглавил мировой рейтинг

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Сегодня 22:20
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Казахстанский борец вольного стиля Ризабек Айтмухан возглавил мировой рейтинге в весовой категории до 92 килограммов, сообщают Vesti.kz.

Айтмухан набрал 62200 очков. На втором месте расположился грузинский борец Мириани Майсурадзе (55100), а замыкает топ-3 Осман Нурмагомедов из Азербайджана (50200).

Напомним, что казахстанец в сентябре завоевал первое в истории страны золото по вольной борьбе на чемпионатах мира.

В решающей схватке Айтмухан оказался сильнее Нурмагомедова (5:2), уступая азербайджанцу 0:2.

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вольная борьба

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