Звезда ПСЖ покинул клуб и перешёл в новую команду

Защитник сборной Франции Преснель Кимпембе покинул "Пари Сен-Жермен" и подписал контракт с клубом "Катар СК", передают Vesti.kz.

Кимпембе провёл в системе ПСЖ более 20 лет, пройдя путь от академии до капитанской повязки. За основную команду он сыграл 285 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

За годы в клубе футболист собрал внушительный набор трофеев:

Чемпион Франции (8): 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2021/22, 2022/23, 2024/25;Обладатель Кубка Франции (6): 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20, 2020/21, 2024/25;Обладатель Кубка французской лиги (3): 2015/16, 2016/17, 2017/18;Обладатель Суперкубка Франции (6): 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022;Победитель Лиги чемпионов УЕФА (1): 2024/25.

ПСЖ в своём обращении подчеркнул, что Кимпембе останется настоящей легендой клуба и поблагодарил его за преданность и вклад в историю команды.



