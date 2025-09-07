Звезда ПСЖ покинул клуб и перешёл в новую команду

Защитник сборной Франции Преснель Кимпембе покинул "Пари Сен-Жермен" и подписал контракт с клубом "Катар СК", передают Vesti.kz.
Кимпембе провёл в системе ПСЖ более 20 лет, пройдя путь от академии до капитанской повязки. За основную команду он сыграл 285 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
За годы в клубе футболист собрал внушительный набор трофеев:
ПСЖ в своём обращении подчеркнул, что Кимпембе останется настоящей легендой клуба и поблагодарил его за преданность и вклад в историю команды.