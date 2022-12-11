Зидан сменит Дешама? Сборная Франции определилась с тренером после ЧМ

Дидье Дешам продолжит работать главным тренером сборной Франции по футболу и по окончании чемпионата мира, сообщает Le Parisien. Он будет занимать свой пост до Евро-2024 в Германии.

Отмечается, что Федерация футбола Франции отказалась от идеи пригласить на пост наставника национальной команды Зинедина Зидана. А Дешам гарантировал себе сохранение места после того, как команда в Катаре вышла в полуфинал.

Напомним, что Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. В полуфинале ЧМ-2022 его команда 15 декабря сыграет с Марокко.

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