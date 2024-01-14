Зайнутдинову нашли конкурента в ПСЖ: "Бешикташ" настаивает на его трансфере

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 13:09
©bjk.com.tr

Турецкий "Бешикташ", за который выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, хочет подписать полузащитника сборной Португалии Ренату Саншеша, передают Vesti.kz

По информации FICHAJES DE FÚTBOL, стамбульцы продолжают настаивать на аренде футболиста, и в ближайшие дни могут произойти изменения.

Правами на игрока обладает "Пари Сен-Жермен", с которым у него действует контракт до 2027 года. Прошлым летом он перешел в "Рому" на правах аренды. В нынешнем сезоне Серии А португалец провел 5 матчей за римлян и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Ренату Саншеша в 10 миллионов евро. В его карьере также были французский "Лилль", английский "Суонси Сити", мюнхенская "Бавария" и лиссабонская "Бенфика".

В сборную Португалии вызывается с 2016 года.

Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Казахстанцы за границей Сборная РК по футболу Бешикташ ФК

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 13:09
Франция
Зайнутдинову нашли конкурента в ПСЖ: "Бешикташ" настаивает на его трансфере
Сегодня , 10:47
Франция
"Реал" может потерять суперзвезду из-за трансфера Мбаппе
Вчера , 11:11
Франция
"Ни вины, ни стыда". Мать Мбаппе рассказала правду о ПСЖ
12 января, 13:26
Франция
В чемпионате Франции опасаются экономического кризиса из-за ухода Мбаппе
11 января, 23:15
Франция
Защитник ПСЖ согласовал контракт с "Баварией"
11 января, 22:10
Франция
Мбаппе снова кинет "Реал"? Стало известно о его сделке с президентом ПСЖ
11 января, 11:15
Франция
Президент ПСЖ попал в новый скандал. Подробности
10 января, 12:40
Франция
Президент ПСЖ раскритиковал Месси
10 января, 11:13
Франция
Президент ПСЖ принял решение по Мбаппе
9 января, 18:42
Франция
Мбаппе устал от неопределенности и принял шокирующее решение
© 2008 - 2024 ТОО «EML»