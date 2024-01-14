Турецкий "Бешикташ", за который выступает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, хочет подписать полузащитника сборной Португалии Ренату Саншеша, передают Vesti.kz.

По информации FICHAJES DE FÚTBOL, стамбульцы продолжают настаивать на аренде футболиста, и в ближайшие дни могут произойти изменения.

Правами на игрока обладает "Пари Сен-Жермен", с которым у него действует контракт до 2027 года. Прошлым летом он перешел в "Рому" на правах аренды. В нынешнем сезоне Серии А португалец провел 5 матчей за римлян и забил 1 гол.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего Ренату Саншеша в 10 миллионов евро. В его карьере также были французский "Лилль", английский "Суонси Сити", мюнхенская "Бавария" и лиссабонская "Бенфика".

В сборную Португалии вызывается с 2016 года.