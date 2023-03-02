Не забили пенальти и вылетели из Кубка. Сенсацией завершился матч во Франции

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 08:15
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"Марсель" не справился с клубом второй лиги "Анси" и сенсационно вылетел из Кубка Франции на стадии 1/4 финала, передают Vesti.kz.

Основное время встречи, прошедшей в Марселе, завершилось со счетом 2:2. У хозяев поля отличились Жордан Верету (29-я минута) и Франсуа-Режи Муге (90+6-я). У гостей точными ударами отметились Сахи Дион (53-я) и Кевин Муанга (59-я). При этом форвард "Марселя" Алексис Санчес не реализовал пенальти на 85-й минуте.

Серию послематчевых пенальти лучше исполнили футболисты "Анси" - 7:6.

Следующий соперник "Анси" определится по итогам жеребьевки. Ранее в полуфинал вышли "Лион", "Тулуза" и "Нант".

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Метки:
Франция Футбол

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