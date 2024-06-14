Вратарь сборной России сотворил историю в ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 22:30
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Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов перешел в "Пари Сен-Жермен" из "Краснодара", подписав контракт до 2029 года, передают Vesti.kz.

Сумма сделки составила 20 миллионов евро (данные Transfermarkt).

С комментариями голкипера можно ознакомиться по этой ссылке.

По информации Sports.ru, Сафонов – самый дорогой вратарь в истории ПСЖ: он побил рекорд Кейлора Наваса, за которого заплатили мадридскому "Реалу" 15 миллионов евро.

Сафонов является воспитанником "Краснодара" и на родине выступал только за родной клуб. В сборную России вызывается с 2021 года.

В российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2023/2024 он провел за "Краснодар" 30 матчей и пропустил 27 мячей.

Метки:
ПСЖ Премьер-лига России Сборная России по футболу Футбол

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