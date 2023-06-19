Вратарь ПСЖ вышел из комы после несчастного случая

Вратарь ПСЖ Серхио Рико вышел из коматозного состояния, сообщила его жена Альба Силва. В конце мая Рико получил серьезную черепно-мозговую травму в результате падения с лошади, сообщает корреспондент Vesti.kz.

У 29-летнего голкипера было диагностировано кровоизлияние в мозг.

Врачи приняли решение в этот уик-энд прекратить применение седативных препаратов, и Рико вышел из искусственной комы.

"Что ж, мы делаем маленькие шаги вперед, мы уже видим свет... Я с самого начала знала, что он справится, но нужно двигаться шаг за шагом, нужно набраться терпения", – цитирует Силву telecinco.es.

В текущем сезоне Рико еще не сыграл ни в одном матче за парижский клуб. Он выступает за команду с 2020 года.