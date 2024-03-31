Вратарь хотел повыпендриваться и пропустил курьезный гол

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 14:42
©Кадр из видео

Футболисты "Меца" на своем поле крупно уступили "Монако" (2:5) в рамках 27-го тура чемпионата Франции (Лига 1), передают Vesti.kz.

На 76-й минуте вратарь хозяев поля Александр Укиджа решил сыграть элегантно в своих владениях, несмотря на крупный счет, но нападающий гостей Фоларин Балогун раскусил его замысел и наградил алжирца курьезным голом.

Также у победителей отличились Такуми Минамино (4-я), Магнес Аклиуш (10-я), Вандерсон (16-я), а точку в матче поставил все тот же Балогун (88-я). У проигравших голы забили Пап Дьялло (78-я) и Садибу Сане (84-я).

"Монако" с 49 очками идет на втором месте в турнирной таблице, а "Мец" с 23 очками располагается на предпоследней, 17-й строчке.

В следующем туре, 7 апреля, "Мец" на выезде сыграет с "Брестом", а "Монако" дома примет "Ренн".

Метки:
Франция Футбол
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