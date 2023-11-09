Впервые за 109 лет: игрок ПСЖ вошел в историю

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 22:36
©twitter.com/PSG_inside

Впервые в сборную Франции по футболу был вызван полузащитник "Пари Сен-Жермена" Уоррен Заир-Эмери, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport24, Заир-Эмери в возрасте 17 лет 8 месяцев и 1 дня стал самым молодым игроком, когда-либо вызывавшимся в сборную Франции с 1914 года.

Французам предстоит провести матчи с Гибралтаром (18 ноября) и Грецией (21 ноября) в рамках отборочного цикла чемпионата Европы-2024.

Заявка сборной Франции:

вратари: Альфонс Ареола ("Вест Хэм"), Майк Меньян ("Милан"), Брис Самба ("Ланс");

защитники: Жонатан Клосс ("Марсель"), Жан-Клер Тодибо ("Ницца"), Лукас Эрнандес (ПСЖ), Тео Эрнандес ("Милан"), Ибраима Конате ("Ливерпуль"), Жюль Кунде ("Барселона"), Уильям Салиба ("Арсенал"), Дайо Упамекано ("Бавария");

полузащитники: Эдуардо Камавинга ("Реал"), Юсуф Фофана ("Монако"), Бубакар Камара ("Астон Вилла"), Адриен Рабьо ("Ювентус"), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ);

нападающие: Кингсли Коман ("Бавария"), Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Рандаль Коло-Муани (все - ПСЖ), Оливье Жиру ("Милан"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Маркус Тюрам ("Интер").

Метки:
ПСЖ Франция Чемпионат Европы по футболу
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