В "Реале" оценили трансфер Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 15:52
©x.com/KMbappe

Полузащитник сборной Франции и "Реала" Эдуардо Камавинга поделился своим мнением о переходе Килиана Мбаппе в мадридский клуб, сообщают Vesti.kz. Мбаппе перешел в "Реал" в начале этой недели на правах свободного агента.

"Логическое продолжение карьеры Мбаппе. "Реал" - это клуб, который ему нужен после ПСЖ", - передает слова хавбека Telefoot.

Мбаппе подписал с "Реалом" пятилетний контракт. В прошлом сезоне чемпионата Франции 25-летний нападающий провел 29 матчей, забил 27 голов (из них шесть с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Мбаппе с 2017 года выступал за ПСЖ, в составе которого шесть раз выиграл Лигу 1, четыре раза – Кубок Франции, три раза – Суперкубок Франции и дважды – Кубок французской лиги.

Метки:
Мбаппе Килиан Реал Мадрид Футбольные трансферы

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