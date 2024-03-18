В ПСЖ сделали громкое заявление о Лиге чемпионов

Новости спорта Футбол Франция
Вчера 23:23
©twitter.com/PSG

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике высказался о возможном требле в текущем сезоне, сообщают Vesti.kz. Чтобы оформить требл, парижанам необходимо победить в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге чемпионов.

"Мы постараемся сделать это. Будем бороться со всей страстью", - цитирует Энрике PSG Report.

В 1/4 финала ПСЖ сыграет с "Барселоной". Во французской Лиге 1 парижский клуб после 26 туров, набрав 59 очков, возглавляет таблицу. Парижане на 12 баллов опережают ближайшего преследователя.

В 1/2 финала Кубка Франции ПСЖ в апреле сыграет с "Ренном".

Метки:
ПСЖ Лига чемпионов

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