В ПСЖ прокомментировали будущее Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 10:05
©instagram.com/k.mbappe

Бразильский защитник "Пари Сен-Жермена" Маркиньос высказался о возможном уходе из команды французского нападающего Килиана Мбаппе. Капитан парижан уверяет, что его одноклубник счастлив в ПСЖ, сообщают Vesti.kz.

"Если он хочет остаться, мы тоже этого хотим. Он гений, настоящий талант, лидер ПСЖ, и он очень важен для нас. О нем много говорят каждое лето, но он игрок ПСЖ и хочет остаться в команде. Посмотрим, что произойдет. Мы, игроки, хотим, чтобы он остался. Очень важно, чтобы он остался, потому что у нас есть амбиции.

Счастлив ли он в Париже? Да, я вижу, что он счастлив. Его статистика, голы и игра показывают это. Он игрок, который многое делает для ПСЖ. Он добился большого прогресса в последние годы", - приводит слова Маркиньоса RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может покинуть ПСЖ уже этим летом и продолжить карьеру в "Реале", поскольку форвард отказался от опции продления соглашения с парижанами на еще один сезон.

В минувшем сезоне француз провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал 10 результативных передач.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:02
Франция
Мбаппе ответил, влияет ли на его будущее президент Франции
Сегодня , 10:05
Франция
В ПСЖ прокомментировали будущее Мбаппе
Сегодня , 00:13
Франция
Мбаппе опроверг новости об уходе из ПСЖ
Вчера , 13:23
Франция
Президент Франции решил повлиять на будущее Мбаппе
Вчера , 09:09
Франция
В ПСЖ нашли замену Мбаппе
Вчера , 07:59
Франция
ПСЖ близок к расторжению контракта с тренером: у него уже есть предложение от нового клуба
14 июня, 19:59
Франция
"Раз в 50 лет". Мбаппе высказался о феномене Месси и Роналду
14 июня, 18:54
Франция
"Просто подтвердил". Мбаппе сделал заявление о контракте с ПСЖ и переходе в "Реал"
14 июня, 12:48
Франция
Мбаппе выбрал новый клуб
14 июня, 12:02
Франция
Стала известна реакция Мбаппе на уход Месси из ПСЖ
© 2008 - 2023 ТОО «EML»