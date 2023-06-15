В ПСЖ нашли замену Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 09:09
©instagram.com/k.mbappe

"Пари Сен-Жермен" уже присматривается к новым нападающим в случае ухода из команды Килиана Мбаппе. Последнего сватают в мадридский "Реал", в котором он мог оказаться еще в прошлом году, сообщают Vesti.kz.

По информации Marca, ПСЖ может подписать Антуана Гризманна из мадридского "Атлетико", если Мбаппе все-таки решится сменить Париж на Мадрид. 

При этом Гризманн не горит желанием покидать "Атлетико". Как известно, "матрасники" арендовали его два года назад у "Барселоны", а этим летом собирались выкупить форварда у "сине-гранатовых" за 20 миллионов евро.

Но вероятность отъезда Гризманна в ПСЖ сохраняется. В минувшем сезоне Ла Лиги 32-летний игрок провел 38 матчей за "Атлетико", забил 15 мячей и отдал 16 результативных передач. 

Напомним, что 24-летний Мбаппе не стал активировать опцию автоматического продления контракта с ПСЖ на сезон-2024/2025, что позволит французскому нападающему стать свободным агентом в июне 2024 года. В связи с этим парижане не хотят отпускать его бесплатно и рассматривают вариант продажи футболиста в летнее трансферное окно.

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Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан Гризманн Антуан Атлетико Мадрид Реал Мадрид

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