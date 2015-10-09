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Украинский защитник принёс ПСЖ победу в чемпионате Франции

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Украинский защитник принёс ПСЖ победу в чемпионате Франции Фото: ФК ПСЖ©

"Пари Сен-Жермен" одержал минимальную победу над "Труа" в 10-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

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"Пари Сен-Жермен" одержал минимальную победу над "Труа" в 10-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 39-й минуте забил украинский защитник Илья Забарный.

ПСЖ, набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице, тогда как "Труа" располагается на 16-й строчке с восемью очками.

В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде против "Ниццы", а "Труа" примет "Гавр". Оба матча пройдут 21 ноября.

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 9 6 2 1 21-10 20
2 Париж 10 6 2 2 17-10 20
3 Лилль 9 5 3 1 12-6 18
4 Лион 9 5 2 2 15-7 17
5 Ренн Стад 9 5 1 3 20-19 16
6 Марсель Олимпик 9 5 0 4 20-13 15
7 Монако ФК 9 4 3 2 12-10 15
8 Ницца Олимпик 9 4 2 3 13-12 14
9 Ланс 9 4 1 4 16-13 13
10 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
11 Брест 9 3 3 3 16-12 12
12 Лорьян 9 3 3 3 7-8 12
13 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15 Анже 9 2 2 5 9-17 8
16 Труа 9 2 2 5 7-16 8
17 Ле Ман 9 1 4 4 11-18 7
18 Гавр 9 0 2 7 9-20 2

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