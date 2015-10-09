Украинский защитник принёс ПСЖ победу в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" одержал минимальную победу над "Труа" в 10-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 39-й минуте забил украинский защитник Илья Забарный.

ПСЖ, набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице, тогда как "Труа" располагается на 16-й строчке с восемью очками.

В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде против "Ниццы", а "Труа" примет "Гавр". Оба матча пройдут 21 ноября.

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