Украинский защитник принёс ПСЖ победу в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" одержал минимальную победу над "Труа" в 10-м туре французской Лиги 1, передают Vesti.kz.
Встреча прошла на стадионе "Парк-де-Пренс" в Париже и завершилась со счётом 1:0. Решающий гол на 39-й минуте забил украинский защитник Илья Забарный.
ПСЖ, набрав 23 очка, лидирует в турнирной таблице, тогда как "Труа" располагается на 16-й строчке с восемью очками.
В следующем туре ПСЖ сыграет на выезде против "Ниццы", а "Труа" примет "Гавр". Оба матча пройдут 21 ноября.
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Чемпионат Испании 2026/27 • Испания, Мадрид • Регулярный чемпионат, мужчины
9 ноября 01:00 • не начат
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Барселона
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