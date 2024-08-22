Тренер ПСЖ взбесился из-за вопроса о Мбаппе

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 22:15
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Главный тренер "Пари Сен-Жермена" Луис Энрике взбесился и не захотел отвечать на вопрос представителей СМИ о Килиане Мбаппе, передают Vesti.kz.

"Я мог бы сказать вам: "Вы, французы, такие скучные". Мбаппе - не игрок, который носит футболку ПСЖ, я говорю только об игроках, которые играют в ПСЖ", - приводит его слова RMC Sport.

Мбаппе этим летом ушел из ПСЖ в "Реал" в статусе свободного агента, подписав контракт до 2029 года. Цвета парижан форвард защищал c 2017 года, он был куплен у "Монако" за 180 миллионов евро. С ПСЖ выиграл 15 трофеев.

В "Реале" он уже стал обладателем Суперкубка УЕФА, когда мадридцы в финале обыграли "Аталанту" - 2:0. Один из мячей забил Мбаппе на 68-й минуте.

Метки:
ПСЖ Мбаппе Килиан Реал Мадрид Франция Футбол

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