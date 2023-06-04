Тренер ПСЖ осудил фанатов, освиставших Месси на церемонии награждения

Главный тренер ПСЖ Кристоф Галатье высказал критику в адрес болельщиков команды, которые освистывали нападающего Лионеля Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После матча 38-го тура Лиги 1 с "Клермоном" (2:3), 3 июня, прошла церемония награждения на арене ПСЖ. Однако аргентинский футболист решил покинуть мероприятие раньше времени. Возможной причиной такого решения стало поведение некоторых болельщиков ПСЖ, которые освистывали Месси как во время матча, так и на самой церемонии.

"Не понимаю такого обращения с Месси. Он вел себя как великий профессионал, он величайший игрок в истории футбола. У него интересная статистика в сыгранном сезоне, учитывая, что он еще выступал на чемпионате мира. Я нахожу это сюрреалистичным", - приводит слова Гальтье Ge.Globo.

Ранее перед игрой стало известно, что Месси не продлит контракт и покинет "ПСЖ" по окончании сезона 2022/2023. Аргентинец присоединился к парижскому клубу в 2021 году. За время выступлений в составе команды он провел 75 матчей, забил 32 гола и сделал 35 результативных передач.