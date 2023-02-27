Тренер ПСЖ "кинулся" на фаната "Марселя"

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 11:33
©Кадр из видео

У главного тренера "Пари Сен-Жермена" Кристофа Галтье случился конфликт с болельщиком "Марселя", сообщают Vesti.kz. Инцидент произошел после матча 25-го тура чемпионата Франции, в котором парижане победили со счетом 3:0.

В ходе игры Гальтье подвергался давлению со стороны болельщиков на "Велодроме" (домашний стадион "Марселя"). После матча один из болельщиков хозяев стал выкрикивать что-то в сторону представителей ПСЖ, после чего Галтье пытался броситься к обидчику, однако тренера удержали его помощники.

Отметим, что Гальтье – уроженец Марселя. Он играл за "Олимпик" и работал тренером в клубе.

После 25 туров ПСЖ с 60 очками единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. "Марсель" (52) идет вторым.

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Метки:
ПСЖ Франция

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