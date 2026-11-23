Французский ПСЖ рассматривает возможность усиления флангов атаки в зимнее трансферное окно, сообщают Vesti.kz.

Поводом для этого стали серьёзные повреждения двух игроков команды - Хвичи Кварацхелии и Дезире Дуэ. Как сообщает RMC Sport, парижане уже сформировали список потенциальных новичков на случай необходимости выхода на рынок.

При этом окончательное решение о трансферной активности будет принято с учётом результатов команды в семи оставшихся матчах перед зимней паузой. По итогам этого отрезка руководство ПСЖ оценит глубину состава и определит, сможет ли команда обойтись имеющимися ресурсами или ей потребуется дополнительное усиление.

Отмечается, что травма Кварацхелии заставила парижский клуб активнее изучать рынок вингеров, хотя изначально эта позиция не входила в число приоритетных для усиления. Повреждение Дуэ лишь повысило актуальность такого сценария. Руководство продолжает следить за доступными кандидатами, однако пока не приняло решения о переходе от изучения вариантов к конкретным действиям.