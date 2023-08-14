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Новости спорта Футбол Франция
Комментарии

Стало известно, почему Мбаппе решил остаться в ПСЖ

Стало известно, почему Мбаппе решил остаться в ПСЖ
©instagram.com/k.mbappe/

Стало известно, почему нападающий "Пари Сен-Жермена" Килиан Мбаппе пересмотрел позицию по поводу своего будущего в парижском клубе, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Санти Ауны, на решение француза повлиял вероятный уход Неймара из ПСЖ. Сообщалось, что парижане уже договорились с саудовским клубом "Аль-Хиляль" о переходе бразильца.

Ранее Мбаппе не был включен в заявку ПСЖ на матч 1-го тура чемпионата Франции с "Лорьяном" (0:0).

13 августа Мбаппе получил разрешение возобновить тренировки в общей группе. Также сообщалось, что французский нападающий согласился продлить истекающий следующим летом контракт с ПСЖ, если через год ему позволят перейти в мадридский "Реал".

Мбаппе принял окончательное решение по ПСЖ

Напомним, в июле ПСЖ исключил Мбаппе из заявки на предсезонное турне по Японии. По сообщению издания L'Équipe, это произошло из-за того, что форвард подписал тайное соглашение о переходе в "Реал" следующим летом в статусе свободного агента.

24 июля издание Relovo сообщило, что Мбаппе отказался переходить из ПСЖ в саудовский "Аль-Хиляль", несмотря на то, что клубы уже договорились о трансфере. Форвард согласился весь следующий сезон провести в ПСЖ на скамейке запасных в качестве наказания за тайные переговоры, которые он вел с "Реалом".

Мбаппе узнал печальные последствия ухода из ПСЖ

В минувшем сезоне ПСЖ стал победителем французской Лиги 1, набрав 86 очков в 38 турах. Мбаппе принял участие в 34 матчах, в которых сумел 29 раз отличиться и сделать пять голевых передач.

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Метки:
Мбаппе Килиан ПСЖ Неймар

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