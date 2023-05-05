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Новости спорта Футбол Франция
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Стало известно о планах Месси расторгнуть контракт с ПСЖ

Стало известно о планах Месси расторгнуть контракт с ПСЖ
©ligue1.com

Лионель Месси в ближайшие дни может расторгнуть контракт с "Пари Сен-Жерменом", сообщают Vesti.kz.

По информации Le Parisien, аргентинский нападающий может покинуть французский клуб в течение следующих десяти дней.

Ранее сообщалось, что Месси больше не хочет выступать за ПСЖ после отстранения на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. При этом отмечалось, что главный тренер клуба Кристоф Галтье не против задействовать аргентинца в ближайших матчах.

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Напомним, контракт Месси с парижанами истекает в июне. Интерес к аргентинцу проявляют ряд клубов Саудовской Аравии и "Барселона".

В нынешнем чемпионате Франции Месси провел 28 матчей, забил 15 голов и отдал 15 результативных передач.

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ

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