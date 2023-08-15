Стало известно о желании Неймара вернуться в "Барселону"

Нападающий сборной Бразилии Неймар хочет вернуться в каталонскую "Барселону". Форвард ПСЖ намерен сделать это после выступления в саудовском "Аль-Хилале", сообщает L’Equipe.

По информации издания, Неймар надеется пополнить состав каталонской команды перед чемпионатом мира по футболу 2026 года. После двух сезонов в "Аль-Хилале" он не намерен активировать опцию продления контракта с клубом еще на один год.

Причем нападающий пытался вернуться в "Барселону" этим летом и был готов снизить требования по зарплате. Но этому помешали финансовые ограничения, которые есть у каталонского клуба.

Ранее стало известно, что Неймар уже подписал контракт клубом из Саудовской Аравии. Его зарплата будет составлять 150 миллионов евро в год – в шесть раз больше, чем в ПСЖ. Сам парижский клуб получит 100 миллионов евро за трансфер.

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Напомним, Неймар играл за "Барселону" с 2013 по 2017 год. После он перешел в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В прошлом сезоне 31-летний Неймар сыграл за парижан 29 матчей во всех турнирах, отметившись в них 18 забитыми мячами и 17 результативными передачами. Контракт бразильца с ПСЖ действует до июня 2025 года.

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