Стало известно в чем Лионель Месси признан лучшим в чемпионате Франции

Аргентинский форвард Лионель Месси, выступающий за ПСЖ, возглавил список футболистов, завершивших сезон в Лиге 1, по средней оценке, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По данным статистического портала WhoScored, средняя оценка Месси за сезон составляет 8,28. На втором месте расположился его одноклубник, нападающий Килиан Мбаппе, с оценкой 7,80. Неймар, также выступающий за ПСЖ, занимает третью строчку со средней оценкой 7,71.

Месси также стал лучшим ассистентом чемпионата Франции в сезоне 2022/23 с 16 результативными передачами. Ранее ПСЖ официально объявил об уходе Месси из клуба, поскольку его контракт не будет продлен.

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