Стали известны детали контракта нового тренера ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 14:25
©instagram.com/luisenrique_fcb

Новым главным тренером "Пари Сен-Жермена" станет Луис Энрике. Ранее зарубежные СМИ проинформировали, что его назначение должно состояться на этой неделе, сообщают Vesti.kz.

Между тем, стали известны детали контракта 53-летнего испанского специалиста с парижанами.

По информации PSG Community, соглашение наверняка будет рассчитано на два сезона, тогда как по нему он будет зарабатывать в районе 10 миллионов евро в год.

Также отмечается, что Луис Энрике не возражал против ухода некоторых звезд, в частности Лионеля Месси. Испанец хочет построить долгосрочный проект. Для этого будут подписаны в команду новые игроки, которых выберет Луис Энрике.

Последним место работы Луиса Энрике была сборная Испании. Также в его тренерской работе были "Барселона", "Сельта" и "Рома". В ПСЖ он сменит 56-летнего француза Кристофа Гальтье, находившегося в команде с июля прошлого года.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
ПСЖ

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 14:25
Франция
Стали известны детали контракта нового тренера ПСЖ
Вчера , 21:58
Франция
ПСЖ определился с главным тренером - источник
Вчера , 16:59
Франция
Мбаппе сделал заявление о своем будущем в ПСЖ
17 июня, 23:50
Франция
Забивший 62 гола вратарь разозлился на слова Мбаппе
17 июня, 19:47
Франция
ПСЖ собирается провернуть грандиозный трансфер с участием Мбаппе
17 июня, 18:20
Франция
Появились новости о новом главном тренере ПСЖ
16 июня, 15:48
Франция
Мбаппе собрался выступить на Олимпиаде-2024 в Париже
16 июня, 14:05
Франция
История с преемником Месси в ПСЖ получила продолжение
16 июня, 11:02
Франция
Мбаппе ответил, влияет ли на его будущее президент Франции
16 июня, 10:05
Франция
В ПСЖ прокомментировали будущее Мбаппе
© 2008 - 2023 ТОО «EML»