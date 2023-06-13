Стала известна реакция ПСЖ на письмо Мбаппе

Стало известно, как руководство "Пари Сен-Жермена" отреагировало на письмо нападающего Килиана Мбаппе о том, что он не будет продлевать контракт с клубом, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо, ПСЖ в ярости и не ожидал утечки информации, поскольку переговоры продолжались.

Также в клубе удивлены временем, когда Мбаппе сообщил о своем решении. Отмечается, что парижан есть план действий на случай, если французский форвард уйдёт сейчас.

Ранее стало известно, что форвард отправил официальное письмо в клуб, сообщив, что ни при каких обстоятельствах не будет активировать опцию продления контракта до 2025 года.

Как сообщил The New York Times источник, близкий к переговорам, руководство ПСЖ было застигнуто врасплох, узнав об этом письме от французских журналистов. Новостное агентство сообщило парижанам, что его сотрудники получили копию письма до того, как оно было отправлено в клуб.

По данным L’Equipe, катарские владельцы ПСЖ были готовы приложить серьезные усилия, чтобы продлить контракт с Мбаппе, в том числе предоставив ему доли в определенных государственных инвестициях Катара.

ПСЖ выставил Мбаппе на продажу - источник

Напомним, контракт Мбаппе с ПСЖ рассчитан до 2024 года и имеет опцию продления еще на один сезон. Таким образом, в следующем году нападающий может покинуть клуб на правах свободного агента.

Если Мбаппе действительно не продлит договор, то парижский клуб, вероятно, попытается продать игрока этим летом, чтобы он вскоре не ушел как свободный агент.

В сезона-2022/23 Мбаппе провел 34 матча в чемпионате Франции, забил 29 голов и отдал пять голевых передач.