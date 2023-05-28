Решение принято. Стало известно будущее Лионеля Месси в ПСЖ

Новости спорта Футбол Франция
Сегодня 16:23
©twitter.com/TeamMessi

Нападающий Лионель Месси, выступающий за ПСЖ, не будет продлевать свой контракт с клубом из Парижа и покинет его по окончании текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz. Эту информацию в своем Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее было известно, что руководство ПСЖ заинтересовано в продлении контракта с 35-летним футболистом, который присоединился к команде в 2021 году. Однако стороны не достигли соглашения, поэтому Месси, вероятно, вернется в "Барселону" или продолжит свою карьеру в Саудовской Аравии.

Месси, завоевавший с ПСЖ чемпионский титул Франции, сравнялся с Дани Алвесом по количеству трофеев. Теперь у аргентинца 43 трофея, и в будущем он может превзойти рекорд бразильского игрока, который на данный момент не побит.

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Метки:
ПСЖ Месси Лионель Футбольные трансферы

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